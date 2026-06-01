الرئيس الإيراني ردًا على تكهنات العدو باستقالته: سنواصل العمل مادام فيما عرق ينبض
2026-06-01 06:36
أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، في رد على تكهنات العدو باستقالته، أنه سيواصل العمل في موقعه "ما دام فينا عرق ينبض".

وقال بزشكيان في تصريح له: "سنواصل المقاومة وبذل الجهود والتضامن لتجاوز الوضع الراهن.. إما أن نواصل هذا الطريق بقوة وإما أن نستشهد، وفي كلتا الحالتين نحن منتصرون".

وشدد قائلًا: "حياتي ليست أغلى من حياة القائد الشهيد (آية الله العظمى الإمام السيد على الخامنئي (رض)".

وأضاف الرئيس الإيراني: "يجب أن نكون حاضرين وصادقين في الميدان ونتعامل مع المشاكل والله سيعيننا".

وفي سياق متصل كتب الرئيس بزشكيان في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يمكن مواجهة التحديات الكبرى دون تحمل المشاق، ولا يمكن اجتياز هذا الطريق المليء بالمنعطفات إلا بالوعي والتعاون الشعبيين".

وأضاف بزشكيان: "يجب أن نشرح الواقع الراهن للشعب حتى تتمكن جميع قطاعات المجتمع من المشاركة في حل المشكلات. ولا يمكن معالجة هذا الألم المشترك بمعزل عن الآخرين".
 

