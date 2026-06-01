إيران
الرئيس الإيراني ردًا على تكهنات العدو باستقالته: سنواصل العمل مادام فيما عرق ينبض
أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، في رد على تكهنات العدو باستقالته، أنه سيواصل العمل في موقعه "ما دام فينا عرق ينبض".
وقال بزشكيان في تصريح له: "سنواصل المقاومة وبذل الجهود والتضامن لتجاوز الوضع الراهن.. إما أن نواصل هذا الطريق بقوة وإما أن نستشهد، وفي كلتا الحالتين نحن منتصرون".
وشدد قائلًا: "حياتي ليست أغلى من حياة القائد الشهيد (آية الله العظمى الإمام السيد على الخامنئي (رض)".
وأضاف الرئيس الإيراني: "يجب أن نكون حاضرين وصادقين في الميدان ونتعامل مع المشاكل والله سيعيننا".
وفي سياق متصل كتب الرئيس بزشكيان في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يمكن مواجهة التحديات الكبرى دون تحمل المشاق، ولا يمكن اجتياز هذا الطريق المليء بالمنعطفات إلا بالوعي والتعاون الشعبيين".
وأضاف بزشكيان: "يجب أن نشرح الواقع الراهن للشعب حتى تتمكن جميع قطاعات المجتمع من المشاركة في حل المشكلات. ولا يمكن معالجة هذا الألم المشترك بمعزل عن الآخرين".