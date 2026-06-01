أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف قاعدة عسكرية للقوات الأميركية في الخليج ردًا على اعتداء أميركي استهدف برج اتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان اليوم الاثنين الأول من حزيران/يونيو 2026، إنه "عقب الاعتداء الذي شنّه قبل ساعات الجيش الأميركي المعتدي على برج اتصالات في جزيرة سيريك الواقعة بمحافظة هرمزغان، استهدف مقاتلو قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية القاعدة الجوية التي انطلق منها الاعتداء".

وأكدت العلاقات العامة لحرس الثورة في بيانها أنه تم تدمير الأهداف المحددة مسبقًا.

وحذّرت قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية من أنه "في حال تكرار الاعتداء، فإن الرد سيكون مختلفًا تمامًا، وسيتحمل الإدارة الأميركية المعتدية والمتغطرسة وقاتلة الأطفال المسؤولية الكاملة عن ذلك".



