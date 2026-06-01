إيران

الحرس الثوري يستهدف قاعدة أميركية ردً على اعتداء أميركي على جزيرة سيريك

2026-06-01 07:22
210

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف قاعدة عسكرية للقوات الأميركية في الخليج ردًا على اعتداء أميركي استهدف برج اتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان اليوم الاثنين الأول من حزيران/يونيو 2026، إنه "عقب الاعتداء الذي شنّه قبل ساعات الجيش الأميركي المعتدي على برج اتصالات في جزيرة سيريك الواقعة بمحافظة هرمزغان، استهدف مقاتلو قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية القاعدة الجوية التي انطلق منها الاعتداء".

وأكدت العلاقات العامة لحرس الثورة في بيانها أنه تم تدمير الأهداف المحددة مسبقًا.

وحذّرت قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية من أنه "في حال تكرار الاعتداء، فإن الرد سيكون مختلفًا تمامًا، وسيتحمل الإدارة الأميركية المعتدية والمتغطرسة وقاتلة الأطفال المسؤولية الكاملة عن ذلك".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
