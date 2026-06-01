جيش العدو يقرّ بمقتل جندي وإصابة 3 في معارك مع حزب الله
جيش العدو يقرّ بمقتل جندي وإصابة 3 في معارك مع حزب الله

2026-06-01 09:41
أقرّ جيش العدو "الإسرائيلي"، بمصرع أحد جنوده وإصابة 3 جنود آخرين بجروح، حالة أحدهم خطيرة، وذلك خلال المعارك مع المقاومة في جنوب لبنان.

وذكرت إذاعة جيش العدو أن القتيل والجنود الجرحى يتبعون لوحدة ما يسمى بـ"ماغلان" وهي وحد خاصة في جيش العدو، مضيفة بأنهم أصيبوا الليلة الماضية جراء انفجار مُحلّقة مفخخة أطلقها حزب الله في منطقة يحمر جنوبي لبنان.

وقالت القناة 12: إن حزب الله بدأ برصد القوات "الإسرائيلية" ليلًا عبر محلّقات مزودة بكاميرات حرارية، وتتبُعها وضربها.

بدورها، علّقت القناة 15 على العملية بالقول: "للمرة الثانية خلال 48 ساعة، يهاجم حزب الله القوات "الإسرائيلية" في الليل عبر محلّقات مفخخة ويوقع قتلى وجرحى في صفوفها.

وكانت جيش العدو "الإسرائيلي" قد أقرّ أمس بإصابة 4 جنود آخرين جراء مُسيّرة انقضاضية مفخخة أطلقها حزب الله وانفجرت في منطقة عسكرية قرب "بيت هيلل" بالجليل الأعلى في شمال فلسطين المحتلة.

وفي حين ادعى جيش العدو بأن الجنود الأربعة أصيبوا بجروح طفيفة وأن "جميعهم في حالة صحية جيدة"، كشفت القناة 12 أن الهجوم أدى إلى وقوع 6 إصابات بينهم 3 بحالة خطيرة جراء انفجار المُسيرة في "بيت هلل".

