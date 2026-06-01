نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا أشارت فيه إلى أن الحرب التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران يُنظر إليها على أنها هزيمة.

وبينما قالت الصحيفة "إن المواجهة مع إيران لا تُقارن بحرب فيتنام من حيث الحجم، إذ إن حرب فيتنام استمرت سنوات وأدت إلى مقتل ٥٨,٢٢٠ جنديٍّ أميركيٍّ، إلا أن الحرب مع إيران قد تكون نقطة التحول الجيوسياسي الأكبر وتشكل اللحظة التي ستكون الولايات المتحدة مضطرةً فيها إلى الاعتراف بأنها أساءت إدارة الحرب ليس فقط بسبب غياب خطة مواجهة مقنعة، بل أيضًا بسبب غياب الاستراتيجية التي تتناسب ونظام العالم المعاصر". وأضافت أن "ترامب إنما يرى في عالم مترابط أن التقدم يتحقق عبر النزاعات وليس عبر التعاون".

وبينما قالت الصحيفة "إن التداعيات الداخلية الأميركية الناجمة عن الحرب مع إيران لن تصل إلى مستوى تداعيات حرب فيتنام"، اعتبرت أن التداعيات العالمية لحرب إيران قد تكون أكثر استدامة. كما تابعت في هذا السياق أن الحرب مع إيران تشكل انهيار الاستراتيجية التي انتهجتها "إسرائيل" على مدار عشرين عامًا "لتغيير النظام" (في إيران)، متحدثةً عن تسريع وتيرة انحدار تأثير الحكومة "الإسرائيلية" في واشنطن. كذلك قالت "إن الحرب تدفع بالملكيات الخليجية إلى إعادة تقييم علاقاتها الجيوسياسية، بما في ذلك مسألة ما إذا كانت القواعد الأميركية تحقق الأمن المطلوب من أجل التنويع الاقتصادي".

وأردفت الصحيفة أن "الحرب مع إيران جاءت لتؤكد أن المسيّرات الرخيصة الثمن هي السلاح الأقوى القادر على تغيير موازين المعركة في الحروب المعاصرة". كما رجحت أن تكون التداعيات صعبةً على أوروبا على وجه التحديد، متحدثةً عن إمكانية هزيمة التيار الوسطي الحاكم في دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا بسبب الضائقة الاقتصادية، مضيفةً أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تمزيق الاتحاد الأوروبي.

هذا وأردفت الصحيفة أن الحرب مع إيران فرضت سؤالين اثنين على الحزب الديمقراطي جرى فعليًا الإجابة عنهما، وهما عما إذا كانت العلاقات الوطيدة مع "إسرائيل" وقيادتها تخدم المصلحة الأميركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون في موقع أقوى إذا ما عادت إلى التحالفات التي تستند إلى "القيم والقانون"، بالإضافة إلى المصلحة الذاتية.

كما قالت الصحيفة "إن الولايات المتحدة استخدمت أقوى سلاح "ردع" لديها ضد إيران، وهو الحرب، إلا أن ذلك لم ينجح". وأضافت أن "مضيق هرمز جعل إيران تدرك كم أن الجغرافيا والعولمة تمنحها نقطة قوة لا تُقاس".

وفي الختام، قالت الصحيفة "إن الحرب وبينما قد لا تؤثر على الولايات المتحدة نفسها إلا أنها قد تؤثر على أطراف أخرى تؤثر هي بدورها على الولايات المتحدة". كذلك أردفت أن "التحالف السعودي التركي القطري المصري الباكستاني هو الذي منع ترامب من العودة إلى الحرب، وأن هذه الأطراف تستطيع الآن أن تمسك بزمام الأمور". كما لفتت إلى أن العلاقة التي ستبنيها هذه الدول مع إيران هي التي سيكون لها الأثر الأساس، بغض النظر عن الولايات المتحدة.

