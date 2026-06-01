توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف فوق الجبال وفي الداخل فتكون ضمن معدلاتها، مع بقاء ظهور الضباب محلي على المرتفعات ورؤية سيئة.

الحال العامة

طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

الطقس المتوقع

- الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران، بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

- الثلاثاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف فوق الجبال وفي الداخل فتكون ضمن معدلاتها، مع بقاء ظهور الضباب محلي على المرتفعات ورؤية سيئة.

- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل يذكر على الساحل مع استمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات.

- الخميس: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 25 درجة، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

