عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي رضائي: لا التزام لإيران إزاء واشنطن في الملف النووي وطهران لن تترك لبنان

لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة جبلًا وداخلًا
🎧 إستمع للمقال
لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة جبلًا وداخلًا

2026-06-01 10:34
152

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف فوق الجبال وفي الداخل فتكون ضمن معدلاتها، مع بقاء ظهور الضباب محلي على المرتفعات ورؤية سيئة.

الحال العامة
طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.  
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

الطقس المتوقع
- الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران، بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.
- الثلاثاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف فوق الجبال وفي الداخل فتكون ضمن معدلاتها، مع بقاء ظهور الضباب محلي على المرتفعات ورؤية سيئة.
- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل يذكر على الساحل مع استمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات.
- الخميس: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 25 درجة، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  65 و 85 %.
- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي:  762 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
إقرأ المزيد
المزيد
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 2 حزيران 2026
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 2 حزيران 2026
لبنان منذ ساعتين
استهداف المقاومة الإسلامية دبّابة
استهداف المقاومة الإسلامية دبّابة "ميركافا" للعدو في محيط قلعة الشقيف يوم 30 أيار
لبنان منذ 8 ساعات
لقاء الأحزاب في طرابلس: للتمسك بالمقاومة والجيش في الدفاع عن أرض الوطن وشعبه
لقاء الأحزاب في طرابلس: للتمسك بالمقاومة والجيش في الدفاع عن أرض الوطن وشعبه
لبنان منذ 8 ساعات
حزب الله شيّع الشهيد محمد علي علي نون في بلدة حربتا
حزب الله شيّع الشهيد محمد علي علي نون في بلدة حربتا
لبنان منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 2 حزيران 2026
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 2 حزيران 2026
لبنان منذ ساعتين
مسيرات في مختلف المحافظات الإيرانية دعمًا للشعب اللبناني والمقاومة
مسيرات في مختلف المحافظات الإيرانية دعمًا للشعب اللبناني والمقاومة
إيران منذ 6 ساعات
لقاء الأحزاب في طرابلس: للتمسك بالمقاومة والجيش في الدفاع عن أرض الوطن وشعبه
لقاء الأحزاب في طرابلس: للتمسك بالمقاومة والجيش في الدفاع عن أرض الوطن وشعبه
لبنان منذ 8 ساعات
عراقجي يجري سلسلة اتصالات مع نظرائه لبحث العدوان
عراقجي يجري سلسلة اتصالات مع نظرائه لبحث العدوان "الإسرائيلي" على لبنان
إيران منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة