كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

رضائي: لا التزام لإيران إزاء واشنطن في الملف النووي وطهران لن تترك لبنان
رضائي: لا التزام لإيران إزاء واشنطن في الملف النووي وطهران لن تترك لبنان

2026-06-01 10:59
أكد إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في مجلس الشورى الإيراني، أنّ إيران لا تملك أي التزام في الملف النووي إزاء الولايات المتحدة، مشددًا على أنّ طهران لا تنوي التهاون أو التراجع أمام واشنطن، ولا ترى نفسها في موضع ضعف.

وأضاف رضائي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أنّ الولايات المتحدة تراجعت في بعض الأحيان، إلا أنّ ذلك لا يُعد أمرًا قطعيًا بسبب تقلب مواقفها وتغيّرها المستمر.

في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة، رأى أنّ العمليات في الخليج شكّلت تحركًا استباقيًا من جانب إيران، مؤكدًا أنّ قضية الحصار "لن تمرّ من دون ردّ"، وأنّ الشؤون العسكرية تُترك للمؤسسات العسكرية المختصة. كما شدد على أنّ إيران "لن تترك لبنان"، وهو يحظى بالأهمية نفسها التي تحظى بها إيران بالنسبة إلى طهران.

هذا؛ وكانت قد نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع، تعليقًا عن الأنباء عن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديلات جديدة، أنّ "تبادل النصوص مستمر"، وأنّه: "من الطبيعي أن تُدخل إيران تعديلاتها الخاصة أيضًا".

لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران الاتفاق النووي الايراني طهران العدوان الصهيوني
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
مسيرات في مختلف المحافظات الإيرانية دعمًا للشعب اللبناني والمقاومة
القوات المسلّحة الإيرانية تحذر: شمال فلسطين المحتلة أصبحت منطقة عسكرية مغلقة
عراقجي يجري سلسلة اتصالات مع نظرائه لبحث العدوان
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 2 حزيران 2026
