في اليوم الـ٢٣٥ من اتفاق وقف إطلاق النار؛ يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مناطق قطاع غزة.

هذا؛ وأعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجراح، في مختلف مناطق القطاع خلال ٢٤ ساعة. واستشهد فلسطينيان وأصيب ٢٥ في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على منطقة الميناء غرب مدينة غزة. وقالت مصادر محلية: "إن محمد أبو وردة ومحمد زياد طنبورة استشهدا في قصف "إسرائيلي" على منطقة الميناء".

كما استشهد المواطن سعيد شمالي متأثرًا بجراح أُصيب بها، يوم الجمعة المنصرم، قرب مكب النفايات وسط مدينة غزة. وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفجر اليوم الاثنين؛ نفذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس وغزة.

كما تشهد المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب مدينة غزة أوضاعًا ميدانيةً بالغةَ الخطورة، في ظل استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الجيش "الإسرائيلي" باتجاه منازل المواطنين، خاصةً في المناطق الواقعة غرب ما يُعرف بالخط الأصفر. وأصيب عدد من المواطنين إثر إلقاء طائرة "إسرائيلية" مُسيّرة قنبلةً قرب مفترق دولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي عدد الشهداء ٩٣٢، إضافةً إلى ٢٨١٩ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨١ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٩٣٩، والمصابين ١٧٢٩٣٩. وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء، خلال عيد الأضحى، قد بلغ ٣٣، وأكثر من ١٣٠ مصابًا.

