كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحاج حسن: ذهاب السلطة إلى مفاوضات مباشرة مع العدو خطيئة
الحاج حسن: ذهاب السلطة إلى مفاوضات مباشرة مع العدو خطيئة

2026-06-01 12:33
حمّل رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن السلطة السياسية اللبنانية مسؤولية الدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني دون غطاء وطني كامل، واصفًا هذا التوجه بـ"الخطيئة" التي لم تؤدِ إلى أي نتيجة وأوقعت السلطة في "مأزق".

وقال الحاج حسن خلال كلمة ألقاها في الذكرى السنوية للشهيد حسين نبيل المولى في حسينية بلدة حربتا بحضور فعاليات بلدية واجتماعية واهالي البلدة: "نحن منذ البداية أعلنا موقفًا رافضًا قطعيًا للمفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني تحت الرعاية الأميركية. الآن عقدوا الجلسة الرابعة السبت والأحد والجلسة الخامسة خلال الأيام القادمة، والسلطة متكلة عـ"التفهم" الأميركي".

وانتقد الحاج حسن تصريحات بعض أركان السلطة الذين يعترفون بعدم تأملهم من المفاوضات لكنهم يقولون "ما عندن خيارات"، متسائلًا: "شو عم تعملوا؟ السلطة افتعلت مشكلًا مع المقاومة وتستفز فريقًا كبيراً من اللبنانيين بخطابها وسياساتها وقراراتها".

وأكد أن لبنان لا يُحكم بمبدأ الأكثرية والأقلية، مشيرًا إلى غياب إجماع وطني على التفاوض المباشر، رغم وجود قسم من اللبنانيين مع هذا الخيار.

وتطرق الحاج حسن إلى ملف وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن السلطة تتوسل وقف إطلاق النار من الأميركيين عبر اتصالات وضغوط، لكن الأميركيين لا يضغطون على "الإسرائيليين" لأن هذا ما يريدونه، معتبرًا أن "الأميركي هو قائد المشروع الباطل والعدوان في المنطقة، ولو أراد وقفًا لإطلاق النار لضغط على "الإسرائيليين"".

ورأى أن البديل الصحيح هو "العودة للوحدة الوطنية والتفاهم مع اللبنانيين، مع الرئيس نبيه بري والثنائي وبعض الفرقاء"، ناقلًا عن أحد المسؤولين السابقين قوله: "لو كنت مكانكم لم أذهب إلى جولة المفاوضات".

وختم الحاج حسن بالتأكيد على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددًا على أن طهران "حسمت وبشكل واضح وقاطع أن لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من أي اتفاق إيراني أميركي محتمل، والجمهورية الإسلامية لا تساوم إطلاقًا على هذه النقطة".

لبنان حزب الله التطبيع حسين الحاج حسن العدو الصهيوني التفاوض المباشر مع العدو
