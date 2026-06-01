ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% مع تصعيد العدوان "الإسرائيلي" على لبنان

2026-06-01 13:22
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة الاثنين في أعقاب تصعيد العدو الصهيوني لعدوانه على لبنان وتوسيع رقعة الاعتداءات.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن ارتفاع الأسعار جاء "بعدما أمرت "إسرائيل" قواتها بزيادة التوغل في لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار ‌الذي أعلن منذ أكثر من ستة أسابيع".

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.17 دولار أو 2.48% لتصل إلى 89.53 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو 2.12 بالمئة لتصل إلى 93.05 دولار للبرميل.

وأدى تصعيد العدوان على لبنان بحسب وكالة رويترز إلى تراجع التوقعات بأن تعلن الولايات المتحدة وإيران قريبًا عن ⁠تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما، وهو ما دفع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض 1.8 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب عند التسوية يوم الجمعة.

انخفاض أسعار الذهب 
وفي سياق متصل؛ تراجعت أسعار الذهب اليوم، تحت ضغط ارتفاع الدولار وأسعار النفط، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق ‌النار مع إيران، بحسب "رويترز".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4527.36 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 4558.10 دولارات.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، مما أثار مخاوف بشأن التضخم.

