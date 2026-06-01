قاليباف مخاطبًا الأميركيين: يجب أن تدفعوا ثمن جرائم الكيان الصهيوني في لبنان
قاليباف مخاطبًا الأميركيين: يجب أن تدفعوا ثمن جرائم الكيان الصهيوني في لبنان

2026-06-01 13:52
علّق رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الدكتور محمد باقر قاليباف، على الهجمات العنيفة التي يشنها الكيان الصهيوني في لبنان بدعم من الولايات المتحدة، متوجهًا إلى الإدارة الأميركية بالقول: "يجب أن تدفعوا ثمن جرائم الكيان الصهيوني في لبنان".

وكتب قاليباف عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين الأول من حزيران/يونيو 2026 يقول: "إن فرض الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان من قِبَل الكيان الصهيوني يُعدّ دليلًا واضحًا على عدم التزام أمريكا بوقف إطلاق النار".

وشدد قاليباف على "أن لكل خيار ثمنًت وأن "الفاتورة" ستُدفع لا محالة".

مواقف قاليباف جاءت في أعقاب بيان أصدره رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه يتسرائيل كاتس" أعلنا قيه أنهما أمرا جيش العدوان الصهيوني باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بحركة نزوح كبيرة للأهالي، فضلًا عن حركة النزوح المستمرة من عشرات البلدات والقرى الجنوبية والبقاعية.
 

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
