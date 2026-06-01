شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنّ خرق وقف إطلاق النار في جبهة واحدة يُعدّ خرقًا له في جميع الجبهات.

وفي تغريدة له على منصة "إكس"، قال عراقجي "إنّ وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، ومن دون أيّ لبس، يُعتبر وقفًا لإطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان."

وشدّد على أنّ أيّ انتهاك لهذا الوقف في أيٍّ من الجبهات يُعدّ انتهاكًا له في جميع الجبهات.

وحمّل وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة و"إسرائيل" مسؤولية التداعيات المترتبة على أيّ خرقٍ لوقف إطلاق النار.

الكلمات المفتاحية