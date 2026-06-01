شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في حي قبش في بلدة القصر- قضاء الهرمل الشهيد السعيد أحمد حسين جعفر الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه.

واستقبل النعش الطاهر في منزل ذويه بالزغاريد وبنثر الورد والأرز، لينطلق التشييع الحاشد، تقدمته الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الصور والأعلام.

وجابت مسيرة التشييع الشارع الرئيسي، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، علماء دين، عوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي.

وحمل المشاركون النعش الطاهر وهم يرددون هتافات التكبير واللطميات الحسينية وشعار هيهات منا الذلة، وصولًا إلى روضة الحي، حيث أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل مواراته في الثرى مع من سبقه من إخوانه الشهداء.





