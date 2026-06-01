أصدر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس بيانًا مشتركًا صباح اليوم أعلنا فيه أنهما وجّها جيش الاحتلال لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

موقع "زمان إسرائيل" أشار الى أن الهجمات ضد المستوطنات تصاعدت أمس بشكل كبير على طول الحدود الشمالية وخلال جميع ساعات اليوم. وفي إحدى الهجمات ليلاً قُتل الرقيب آدم تسرفاتي، مقاتل في وحدة "مغلان" يبلغ من العمر 20 عامًا من "رعنانا". كما أُصيب ثلاثة جنود آخرين بجانبه، أحدهم بجروح خطيرة.

وبمقتل الرقيب تسرفاتي، ارتفع عدد الجنود الذين قُتلوا في جولة القتال الحالية في لبنان إلى 26 جنديًا، إضافة إلى أربعة مستوطنين.

وذكر الموقع أن شمال الكيان يعيش منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أزمة عميقة متعددة الأبعاد: أمنية، اجتماعية، اقتصادية وسوسيولوجية. فقد انهار الاقتصاد الإقليمي، وينشأ جيل جديد من الأطفال في ظل الخوف المستمر من صفارات الإنذار والانفجارات والدمار والموت والجنازات، فيما تواصل الحكومة تجاهل ذلك. رئيس الوزراء يوجه الجيش للسيطرة على قلعة الشقيف في جنوب لبنان وقصف بيروت".

وأضاف "الحكومة وعدت بتوفير الحماية ولم تفِ. وعدت بتعويضات بمليارات الشواكل لم تصل إلى مستحقيها. "كريات شمونة" تحوّلت إلى مدينة أشباح، ونصف "سكانها" تقريبًا غادروا، ومعظم من بقي لا يستطيع المغادرة. كما أن المطلة شبه مهجورة، والعديد من "سكان" الشمال يشعرون بأنهم تُركوا لمصيرهم".

وأردف "أمس، على سبيل المثال، تبيّن أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يدرس منح إعفاءات ضريبية للمستوطنات، ويرفض طلب رؤساء السلطات المحلية في الشمال توسيع الإعفاءات لتشمل بلدات تقع حتى تسعة كيلومترات من الحدود. ولهذا تمّ تأجيل مناقشة خطة إعادة إعمار الشمال، بقيمة 5 مليارات شيكل، التي كان من المفترض أن تُعقد أمس إلى يوم غد. خطط الإعمار تتعثّر، والمنازل القريبة من الحدود بلا حماية، و"السكان" الأقوياء يغادرون. والحكومة – التي قال رئيسها يومًا لامرأة من كريات شمونة "أنتِ تُشعريننا بالملل" – تواصل الانشغال بنفسها وبمصيرها السياسي".

وبحسب موقع "زمان إسرائيل"، إذا عُقدت جلسة إعادة الإعمار غدًا بالفعل، فمن المرجح أن تصدر عنها مرة أخرى تصريحات كبيرة عن خطة تاريخية غير مسبوقة، ستحوّل كريات شمونة إلى باريس، وشلومي إلى برلين الجليل.

وختم "لا تحبسوا أنفاسكم انتظارًا لذلك: إن كان هناك ما تتقنه هذه الحكومة، فهو الهروب من المسؤولية وإطلاق وعود بلا تنفيذ. هي لا تجيد حل المشكلات أو التعامل مع الأزمات لأنها ببساطة " تشعرها بالملل".





