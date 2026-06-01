حذّر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي الكيان الصهيوني من أن استمرار الجرائم الوحشية ضد لبنان لن يكون أمرًا يمكن للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمله.

وتابع شكارجي: "قد أراق العدو دماء أكثر من 3 آلاف شخص من الأبرياء بينهم نساء وأطفال في وقت انتهج فيه حكّام الدول الغربية سياسة الصمت أو دعم هذه الجرائم اللاإنسانية".

وأكّد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أنّ الكيان الصهيوني المعتدي وقاتل الأطفال استغل فرصة وقف إطلاق النار للاعتداء الصريح على الأراضي اللبنانية.

