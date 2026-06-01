أفادت وكالة تسنيم بأنه نظرًا لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في لبنان، وبما أن لبنان كان جزءًا من الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، ستوقف إيران تبادل المحادثات وتبادل الرسائل عبر الوسيط مع الولايات المتحدة.

وقالت إن المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين أكدوا الوقف الفوري للعمليات العدوانية والوحشية لجيش العدو الصهيوني في غزة ولبنان، وضرورة الانسحاب الكامل للكيان من المناطق المحتلة في لبنان.

وقالت: "لن تكون هناك أي محادثات ما لم يتم تلبية وجهة نظر إيران والمقاومة في هذا الصدد".

وتابعت: "أدرجت جبهة المقاومة وإيران في جدول أعمالهما العزم على الإغلاق الكامل لمضيق هرمز وتفعيل الجبهات الأخرى بما في ذلك مضيق باب المندب، وذلك من أجل معاقبة الصهاينة وحماتهم".

