أبلغت الحكومة الفرنسية، وزارة الحرب "الإسرائيلية"، بقرارها حظر المشاركة الرسمية لـ"إسرائيل" في معرض "إيوروساتوري" (EUROSATORY) المقرر إقامته في وقتٍ لاحق من هذا الشهر في باريس.

وفي التفاصيل، يتضمن القرار الفرنسي حظر مشاركة الممثلين الحكوميين "الإسرائيليين" في المعرض، بالإضافة إلى حظر فتح "جناح وطني "إسرائيلي"".

كما يتضمن القرار "منع الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" من عرض الأسلحة الهجومية، والسماح لها فقط بعرض منظومات الدفاع الجوي".

