أعلن مقر خاتم الأنبياء، أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يواصل أعماله العدائية في المنطقة، وقد هدّد بقصف الضاحية وبيروت وأصدر تحذيرًا لسكانهما بالإخلاء.

وأضاف: "نظرًا للخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان فإننا نحذّر سكان المناطق الشمالية والمستوطنات العسكرية في الأراضي المحتلة بأنه في حال تنفيذ هذا التهديد فعليهم مغادرة المنطقة إذا كانوا لا يريدون التعرّض للأذى".

الكلمات المفتاحية