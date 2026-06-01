أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنّ الولايات المتحدة فشلت في هزيمة إيران، معتبرًا أنّ ذلك يعني أنّها خسرت المواجهة.

وأضاف أنّ النفوذ الأميركي سيتراجع تدريجيًا، مشيرًا إلى أنّ ذلك يتضح من خلال الصراع مع إيران، مؤكدًا أنّ الحرب التي شنتها واشنطن ضد طهران لم تُظهر قوتها للعالم بل كشفت عن نقاط ضعفها.

كما شدد ريابكوف على أنّ موسكو ستواصل جهودها لضمان وقف معاناة لبنان من الأعمال العدوانية.

وفي وقتٍ سابق، أكدت ​المتحدثة باسم ‌وزارة الخارجية الروسية ماريا ​زاخاروفا، أن الأزمة الإيرانية ​لا يمكن ​حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية ​التي ​تضع المصالح الإيرانية في ‌الحسبان.

