ارتكب جيش العدو "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 1 حزيران 2026، مجزرة جديدة في مدينة صور جنوب لبنان، بعدما شنّ سلسلة غارات عنيفة استهدفت محيط مستشفى جبل عامل، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات، وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني السكنية والمنشآت المجاورة.

واستهدف الطيران الحربي "الإسرائيلي" عددًا من الأبنية المقابلة لمستشفى جبل عامل، فيما أظهرت المشاهد الأولى من المكان حجم الدمار الكبير الذي خلّفته الغارات.

الكلمات المفتاحية