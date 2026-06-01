أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين (1 حزيران 2026)، سلسلة اتصالات هاتفية مع كل من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، ونظيره البلجيكي ماكسيم برو، ونظيره التركي هاكان فيدان، تناولت آخر التطورات الإقليمية، ولا سيما تداعيات العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على لبنان والأوضاع في منطقة غرب آسيا.

وخلال اتصاله مع وزير الخارجية الفرنسي، بحث عراقجي المستجدات الإقليمية الراهنة والاعتداءات التي يواصل الكيان الصهيوني شنها على لبنان، وما تخلّفه من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا أهمية متابعة التطورات والعمل على الحد من تفاقم الأوضاع.

وفي اتصال آخر مع نظيره البلجيكي، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر تطورات الأوضاع في منطقة غرب آسيا، ومسارات التحركات الدبلوماسية الجارية الرامية إلى منع تصعيد التوتر ووقف الحرب المفروضة صهيونيًا – أميركيًا ضد إيران.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لاحتواء الأزمة ومنع توسع دائرة المواجهة في المنطقة.

وتباحث عراقجي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حول آخر التطورات الإقليمية، حيث جرى تبادل الآراء بشأن المستجدات السياسية والأمنية الناتجة عن الهجمات العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، وانعكاساتها على المشهد الإقليمي.

كذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وبحث معه خلاله مستجدات الأوضاع في لبنان في ظل الهجمات العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تداعيات هذه الاعتداءات العدوانية.

في السياق نفسه، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، آخر التطورات الإقليمية والأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين ناقشا المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات والتحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وخلال الاتصال، أعرب عراقجي عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة، ولا سيما انتهاكات كيان الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف إطلاق النار في لبنان، محذرًا من تداعيات أي هجوم محتمل على العاصمة اللبنانية بيروت وما قد يخلّفه من انعكاسات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

من جهته، أكد إسحاق دار أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار واستمراره، مشددًا على ضرورة الحيلولة دون انهيار التفاهمات القائمة بما يسهم في منع المزيد من التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية.

وتأتي هذه الاتصالات في إطار الحراك الدبلوماسي الإيراني المكثف مع عدد من الدول الفاعلة إقليميًا ودوليًا، في ظل تصاعد العدوان "الإسرائيلي" على لبنان وتزايد المخاوف من اتساع نطاق التوترات في المنطقة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وسياسية واسعة.

