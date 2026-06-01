شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة حربتا - حي القاسمية والجوار الشهيد السعيد محمد علي علي نون "كرار"، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة منزل ذويه في البلدة بنثر الورود والأرز، بعدها انطلق موكب التشييع بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، الى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيس بعد مراسم تكريمية خاصة وصولًا إلى الجبانة، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ مصطفى يزبك، وووري بعدها الشهيد في ثرى جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من إخوته الشهداء.



