إيران
القوات المسلّحة الإيرانية تحذر: شمال فلسطين المحتلة أصبحت منطقة عسكرية مغلقة
توجهت القوات المسلّحة الإيرانية بتحذير عاجل إلى المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة قائلة: "المنطقة المحددة في الخريطة المرفقة والتي تشمل الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجولان وحيفا قد أصبحت منطقة عسكرية مغلقة".
وأضافت: "في حال أقدم قادتكم المجرمون على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت أو مدينة بيروت فإن هذه المنطقة ستكون هدفًا لهجماتنا".
وتوجهت القوات المسلّحة الإيرانية للشعب الفلسطيني الشريف بالقول: "لقد حان وقت استعادة أرضكم نارنا في خدمتكم وإن خروج المستوطنين من المناطق المحتلة قد يشكل مقدمة لعودتكم إليه".