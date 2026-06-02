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فلسطين

شهداء وجرحى بنيران الاحتلال
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فلسطين

شهداء وجرحى بنيران الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة

2026-06-02 09:54
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استشهد مواطنان فلسطينيان، وأُصيب آخرون اليوم الثلاثاء ( 2 حزيران 2026) بقصف ونيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار.

هذا؛ وأفاد مصدر فلسطيني باستشهاد المواطن علي ياسر العديني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في محيط مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس.

وفي منتصف الليل استشهد مواطن وأُصيب آخران جراء قصف من طائرة مسيّرة "إسرائيلية"؛ استهدف نقطة أمنية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر فلسطيني أن الغارة استهدفت حي الفاروق في البلدة، ما أسفر عن استشهاد المواطن خميس جويفل، إضافة إلى وقوع إصابات نقلت إلى المستشفى.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف كبيرة شرقي خان يونس، وشرقي غزة، إلى جانب إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق من شرقي القطاع.

كما تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالقصف الجوي والمدفعي باتجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 935 شهداء، إضافة إلى 2860 إصابة، إلى جانب تسجيل انتشال 781 جثمانًا.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 72,797 شهيدًا و172,967 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

الكلمات المفتاحية
العدوان الصهيوني على غزة
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