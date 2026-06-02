حذّر السفير فو تسونغ مندوب الصين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من خطورة التصعيد العسكري "الإسرائيلي" المتسارع في لبنان، واصفًا التوغّل البري الأخير بأنه: "العملية العسكرية الأعمق التي يشنّها الجيش "الإسرائيلي" في الأراضي اللبنانية؛ منذ أكثر من 20 عامًا".

كما أوضح السفير الصيني، خلال جلسة لمجلس الأمن، أنّ "إسرائيل" وسّعت نطاق عملياتها العسكرية متجاوزة نهر الليطاني وصولًا إلى احتلال قلعة الشقيف، معلنةً عزمها توسيع عملياتها البرية. وأكّد فو تسونغ أنّ انهيار وقف إطلاق النار يضع المنطقة أمام "هاوية أكثر خطورة"، مشدّدًا على أنّ النيّات الكامنة وراء التوسّع "الإسرائيلي" تثير قلقًا بالغًا في المجتمع الدولي، وتتطلّب تحرّكًا عاجلًا.

في هذا السياق، دعا مندوب الصين، "إسرائيل" إلى وقف عدوانها فورًا واحترام القرارات الدولية وسيادة لبنان، والانسحاب الفوري للقوات "الإسرائيلية" من الأراضي التي تعرّضت لدمار واسع بسبب اعتداءاتها. كما رحّب بكلّ الجهود الرامية لتحقيق السلام، مؤكّدًا استعداد الصين للإسهام في إعادة الاستقرار.

وشدّد السفير الصيني على ضرورة زيادة الدعم المقدّم للبنان لتمكينه من تجاوز الاحتياجات الإنسانية الكبيرة الناجمة عن العدوان، مشدّدًا في الوقت ذاته على أهمية ضمان قيام قوات "اليونيفيل" بواجباتها بحرّية تامّة.

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