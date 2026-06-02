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إيران

دعمًا للبنان ومقاومته.. الشعب الإيراني يخرج إلى الشوارع
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إيران

دعمًا للبنان ومقاومته.. الشعب الإيراني يخرج إلى الشوارع

2026-06-02 10:22
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خرج الشعب الإيراني، في 31 محافظة إيرانية، تضامنًا مع لبنان ومقاومته وتنديدًا بالعدوان "الإسرائيلي" المتواصل على مختلف المناطق اللبنانية ورسالة دعم قوية للقيادة الإيرانية والقوات المسلحة الإيرانية في خيارهم عدم فصل المسارات والجبهات في وقوفهم إلى جانب لبنان بمواجهة العدو "الإسرائيلي".

هذا، وهتف المتظاهرون شعارات داعمة للمقاومة تعبيرًا عن محبتهم للبنان وشعبه وتعظيمًا لتضحيات المقاومين 

لم يفوت الشعب الإيراني فرصة للتعبير عن محبته الخالصة للبنان وشعبه ومقاومته، إذ إنه عند كل استحقاق يخرج إلى الشوارع ليرفع الصوت عاليًا تنديدًا بالإجرام الصهيوني وتعظيمًا لتضحيات المقاومة .

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان ايران
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