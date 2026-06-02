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الرئيس برّي: ترامب يستطيع تحقيق وقف إطلاق نار حقيقي
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لبنان

الرئيس برّي: ترامب يستطيع تحقيق وقف إطلاق نار حقيقي

2026-06-02 10:34
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ: "حزب الله منفتح على وقف حقيقي جديد لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أنّ "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده هو من يستطيع الضغط على "إسرائيل" للالتزام به".

في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قال الرئيس برّي: "لا أحد يستطيع تحقيق وقف إطلاق نار حقيقي سوى ترامب. هذا هو السبيل الوحيد"، وأضاف: "إذا تمّ التوصل إلى وقف إطلاق نار جاد، فأنا أضمن التزام حزب الله به"، مشيرًا الى أنّ "الرسالة تأتي مباشرة من حزب الله".

وتعليقًا على التأكيد الإيراني المتواصل بشمول الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة ووقف الحرب في لبنان، شدّد الرئيس برّي على أنّ: "حزب الله قد يكون منفتحًا على وقف إطلاق نار غير مشروط باتفاق أوسع بين الولايات المتحدة وإيران".

وقال: "لا يهم إن كان الاتفاق منفصلًا عن إيران أو معها. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار... "إسرائيل" تريد التفاوض بينما تقصف، وهذا مكلف للغاية بالنسبة إلينا".

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حزب الله نبيه بري
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