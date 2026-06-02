يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته، في جنوب لبنان، في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار؛ حيث شنّ الطيران الحربي غارات استهدفت بلدات: المنصوري، شحور، الحنية، كفرصير، الغندورية، النبطية، كفررمان.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن استشهاد طبيب الأسنان الدكتور جيمس كرم من بلدة القليعة مع ابنه وابنته؛ إثر استهداف سيارتهم بمسيّرة معادية على طريق النبطية – الخردلي في أثناء عودتهم من صيدا.

وبحسب أهالي الشهداء، كان كرم قد توجه صباحًا مع ولديه إلى صيدا لمتابعة شؤونهما الجامعية والمدرسية وتقديم امتحانات، قبل أن تتعرض السيارة للاستهداف خلال رحلة العودة.

كما استهدفت مسيّرة معادية، قرابة الثامنة صباحًا، سيارة عند دوار حاروف- تول، ولم تصبها، ولاحقتها بغارتين متتاليتين من الدوار حتى مفرق القلعة فأصابتها، وأدت إلى استشهاد سائقها.

بالتزامن، استهدفت مدفعية العدو مدينة النبطية، بالإضافة إلى النبطية الفوقا، كفرتبنيت، شوكين، وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، المنصوري، صريفا، تبنين، عيتا الجبيل، وحاريص.

هذا، ونفّذ جيش العدو، حوالي الساعة الثانية من بعد منتصف الليل، عملية نسف واسعة في منطقة عريض دبين، أدّت إلى انفجارات ضخمة سُمعت أصداؤها في عدد من المناطق الجنوبية، ووصل دويّها إلى مدينة صيدا.

عملية النسف استهدفت حيًا كاملًا في المنطقة، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية الواقعة ضمن نطاق التفجير.

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