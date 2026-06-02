شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب التصعيد "الإسرائيلي" في لبنان، وذلك في اتصال هاتفي مليء بالألفاظ النابية أمس الإثنين، وفقًا لما صرح به مسؤولان أميركيان ومصدر ثالث مطلع على المكالمة لموقع "أكسيوس".

مراسل القناة 12 "الإسرائيلية" في واشنطن باراك رافيد كتب تعليقًا على ما نُشر: "لماذا هذا مهمّ؟ في وقت سابق من يوم أمس، هددت إيران بالانسحاب من المفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب تصرفات "إسرائيل" في لبنان. وخلال الاتصال، وصف ترامب نتنياهو بأنه "مجنون" واتهمه بنكران الجميل، وفقًا لاثنين من المصادر. كما كبح جماح خطة "إسرائيل" لضرب بيروت".

وعن كواليس الحدث، كما وصف، نقل رافيد عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب أبلغ نتنياهو بأن تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللبنانية سيؤدي إلى زيادة عزل "إسرائيل" في جميع أنحاء العالم.

كذلك قال اثنان من المصادر، على ما يورد رافيد، إن ترامب زعم أنه ساعد في إبقاء نتنياهو خارج السجن، في إشارة إلى دعمه لنتنياهو خلال محاكمته بتهم الفساد.

وفي تلخيص لكلام ترامب أثناء مكالمته مع نتنياهو، قال المسؤول الأميركي: "أنت مجنون تمامًا. لولا وجودي لكنت في السجن الآن. أنا أحمي مؤخرتك. الجميع يكرهك الآن. الجميع يكره إسرائيل بسبب هذا".

مصدر ثانٍ مطلع على المكالمة، قال، وفق رافيد، إن ترامب كان "مستشيطًا غضبًا" وصرخ في وجه نتنياهو في لحظة ما قائلًا: "ماذا تفعل بحق الجحيم؟".

وأوضح المسؤول الأميركي أن ترامب كان يعلم أن حزب الله يطلق النار على "إسرائيل" وأن "إسرائيل" بحاجة إلى الدفاع عن نفسها، لكنه شعر في الأيام الأخيرة أن نتنياهو يصعد بطريقة غير متناسبة، على حدّ تعبيره.

كما أشار مسؤول أميركي آخر الى أن ترامب كان قلقًا من حقيقة أن "إسرائيل" قتلت هذا العدد الكبير من المدنيين في لبنان، واعترض على قيام "الإسرائيليين" بهدم مبانٍ بأكملها من أجل القضاء على قائد واحد من حزب الله.

بالموازاة، أبلغ مسؤول إسرائيلي موقع "أكسيوس" أن "تل أبيب" لم تعد تخطط لضرب أهداف لحزب الله في بيروت.

بحسب باراك رافيد، خاض ترامب ونتنياهو عدة مكالمات متوترة في الماضي، لكنهما واصلا التنسيق الوثيق بشأن إيران وقضايا أخرى. وقال أحد المسؤولين إن هذه كانت واحدة من أسوأ مكالمات ترامب مع نتنياهو منذ عودته إلى منصبه. وبدا أن غضب ترامب مدفوع بحقيقة أن قرار نتنياهو بالتصعيد في لبنان كان يهدد بتفجير مفاوضاته مع إيران.

المسؤول الأميركي الثاني زعم أن ترامب في الواقع قد "سحق" نتنياهو في المكالمة. ووفقًا للمسؤول، فإن "بيبي قال: حسناً، حسناً، فقط تأكد من رعاية كل شيء".

وتشير المصادر لموقع "أكسيوس" إلى أن المذكرة التي تتفاوض بشأنها الولايات المتحدة وإيران تدعو إلى إنهاء القتال في لبنان. وكان ذلك هو السبب وراء مكالمة متوترة سابقة بين ترامب وبنيامين نتنياهو.

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