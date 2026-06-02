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لبنان

الرئيس بري تلقى اتصالًا من قاليباف: وقف العدوان على لبنان بند إيراني أول في أي اتفاق 
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لبنان

الرئيس بري تلقى اتصالًا من قاليباف: وقف العدوان على لبنان بند إيراني أول في أي اتفاق 

2026-06-02 13:02
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالًا من رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد باقر قاليباف تناولا خلاله تطورات الأوضاع في لبنان على ضوء تصعيد "إسرائيل" عدوانها مترافقًا مع سياسة التهجير الجماعي والقسري لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والسبل الآيلة لوقف العدوان.

ونوّه الرئيس بري بمواقف وجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإصرارها على أن يكون وقف الحرب والعدوان على لبنان بندًا أولَ وأساسيًا في أي اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة .

كما أبرق الرئيس بري مهنئًا رئيس مجلس النواب السنغالي عثمان سونكو لمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس النيابي السنغالي.

على صعيد آخر، استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ونقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤون نقابية.

كما استقبل الرئيس بري الرئيس السابق للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري محمد باقر قاليباف العدوان الإسرائيلي
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