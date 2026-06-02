أعلنت القمة الروحية الإسلامية - المسيحية التي انعقدت اليوم في دار طائفة الموحدين الدروز بدعوة من شيخ العقل سامي ابي المنى ومشاركة رؤساء الطوائف، "تأييد الدولة في سعيها من أجل بلورة حلول تحفظ حقوق لبنان والعمل الحثيث لتحقيق وقف شامل لاطلاق النار"، معتبرة أن "مواجهة العدوان تتطلب وحدة وطنية راسخة وعميقة متجذرة في كيان الدولة ومؤسساتها وينبثق منها القرار الوطني الحر والجامع".

وفي بيانها الختامي الذي تلاه الوزير السابق عباس الحلبي، قالت القمة الإسلامية المسيحية إن "استفراد العدو "الإسرائيلي" في مناطق محددة في لبنان قتلًا وتهجيرًا واحتلال لا يعني أنّ المناطق الأخرى تنعم بالأمان"، لافتة إلى أن "جميع اللبنانيين معنيّون بالدفاع عن بلدهم في إطار الدولة الحاضنة والمسؤولة ومواجهة العدوان تتطلّب وحدة وطنية".

ودعت القمة إلى "مناشدة الدول الشقيقة والمنظمات الدولية الوقوف الى جانب لبنان من خلال دعم المتضررين والمهجرين والمساهمة في اعادة الاعمار".

ولفتت إلى أن "الانتماء الوطني الصحيح يحتّم رفض اي عمل أو قول من شأنه تعريض الوحدة الوطنية للتشرذم".

كذلك دعت إلى "تعزيز ثقافة الولاء للوطن والركون الى الجيش لمساندته وتأكيد احترام الاديان والرموز الدينية ورفض أي اساءة اليها". ورأت أن " اللبنانيين يشكلون عائلة وطنية واحدة يجمعها مصير مشترك وهم معنيون جميعهم بالدفاع عن بلدهم في إطار الدولة المسؤولة عن ردع العدوان بقواها الذاتية".

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