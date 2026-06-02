نقل محلل الشؤون العسكرية في موقع "والا" أمير بوحبوط عن مصادر أمنية صهيونية تقديرها بأن المحلّقات الموجهة بالألياف الضوئية التي يصل مداها إلى 60 كيلومترًا قد تُهدد حيفا والشمال.

وبحسب بوحبوط، قال خبير محلّقات في الجيش "الإسرائيلي" إن "تشغيل هذه المحلقات ينطوي على تحديات هندسية معقّدة للغاية".

بوحبوط أشار الى أن القلق يتزايد هذه الأيام داخل المؤسسة الأمنية من نجاح تنظيم حزب الله في التزوّد بمحلّقات تعمل بالألياف الضوئية ذات مدى عملياتي يصل إلى 60 كيلومترًا.

ووفقًا لتقديرات مصادر أمنية صهيونية، كما ينقل بوحبوط، فإن دخول هذه القدرة إلى الساحة يضع منطقة مدينة حيفا والشمال بأكملها تحت تهديد كبير، مع التركيز على كشف البنى التحتية الوطنية والمواقع الحساسة.

وتعتبر المحلّقات الموجهة بالألياف الضوئية حالياً من أكثر التهديدات التكتيكية والفتاكة تحديًا في جنوب لبنان، نظرًا لأنها لا تعتمد على الاتصالات اللاسلكية وغير معرضة للتشويش على أنظمة تحديد المواقع أو الحرب الإلكترونية. فالمحلّقة الموجهة بالألياف الضوئية تكون متصلة بجهاز تحكم المشغل بواسطة سلك دقيق جدًا من الألياف الضوئية، مما يتيح تحكمًا مستمرًا ودقيقًا في الأداة حتى لحظة الارتطام، بحسب بوحبوط.

ويؤكد خبير في تشغيل المحلّقات العسكرية في الجيش "الإسرائيلي" وجود أدوات قادرة نظريًا على الوصول إلى مديات تتراوح بين 55 و60 كيلومترًا، لكنه يشدد على أن تشغيلها ينطوي على تحديات هندسية معقّدة للغاية.

وشرح الخبير أن "التحدي الرئيسي هو معادلة الوزن مقابل الطاقة".

وأضاف: "من أجل الوصول إلى مثل هذه المديات، يتطلّب الأمر بطارية ذات سعة عالية تزن أكثر بكثير من البطارية العادية، وهو ما يأتي على حساب الحمولة المخصصة (المادة المتفجرة)".

وأردف "المحلّقات الموجهة بالألياف الضوئية تشكل تهديدًا، ولكن هناك تهديدات أكبر بكثير تم تعريفها بالفعل كتهديدات عملياتية، مثل أسراب المحلّقات بأعداد لا يمكن تصورها. تخيل سربًا من المحلّقات يتلقى مهمة، وتتواصل المحلّقات فيما بينها وتهاجم الهدف معًا من اتجاهات مختلفة وبأنماط تشغيل متنوعة".

بوحبوط تحدّث عن أن جيش الاحتلال يتابع أنماط عمل حزب الله، والتي تدمج في كثير من الأحيان ارتجالات إبداعية، وهو يعمل إلى إجراء تعديلات على الذخائر الموجودة، مثل تفكيك أجزاء من الرؤوس المتفجرة لقذائف الآر بي جي بهدف تقليل الوزن وزيادة قدرة المحلقة على الحمل، على نحو يتيح لها حمل شحنة فتاكة إلى مديات أطول.

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