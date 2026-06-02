جدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران إبراهيم رضائي، موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمسك باعتبار لبنان جزءًا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وقال رضائي في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء 02 حزيران/يونيو 2026: "قدّم مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، تقريرًا حول آخر التطوّرات في المنطقة وإجراءات الجهاز الدبلوماسي، ولا سيما في ما يتعلق بتحقيق الأمن ووقف إطلاق النار في لبنان. وأكد أن لبنان، من وجهة نظر الوزارة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار ضمن الاتفاق النهائي، وأن لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار، وشدّد على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية، خاصة في لبنان".

وأضاف رضائي: "تابع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، خلال التقرير، استعراض التطوّرات الميدانية في لبنان، كما شرح مسؤولو وزارة الاستخبارات آخر الأوضاع الأمنية في لبنان"، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية باللجنة عباس كُلرو، قدّم في هذه الجلسة تقريرًا للأعضاء حول وضع المنطقة، وخاصة حزب الله.

وأشار رضائي إلى آراء ووجهات نظر أعضاء اللجنة التي طرحت في هذا الاجتماع، قائلًا: "أكد أعضاء اللجنة على دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية القاطع للمقاومة الإسلامية، وبخاصة في لبنان. وأضافوا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنسى دعم ودفاع حزب الله الشامل عن الشعب الإيراني، لا سيما خلال حرب الأربعين يومًا، وهي تقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل قوة، وتؤكد على دعمها الكامل لحزب الله لبنان".

وتابع: "طالب أعضاء اللجنة بمواجهة حازمة وصارمة مع جرائم الكيان الصهيوني في لبنان، كما أشاروا إلى ضرورة استخدام جميع الأدوات والإمكانيات لمساعدة المقاومة، وأهمية التآزر لتعزيز المقاومة في الداخل وجبهة المقاومة".

وأوضح رضائي، أن نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نيكزاد أثنى على لجنة الأمن القومي التي تتابع القضايا والتطوّرات بنشاط منذ بداية الحرب حتى اليوم، وقال: "إن المجلس عقد منذ بداية الحرب الثالثة المفروضة (حرب رمضان) حتى اليوم 150 جلسة رقابية، وأربع جلسات عُقدت عبر تقنية الندوات المرئية (الفيديو كونفرانس)".

وأضاف رضائي أن نائب رئيس المجلس أكد أيضًا على ضرورة دراسة وإقرار مشروع "الإجراء الإستراتيجي لتأمين مضيق هرمز والخليج الفارسي" في الجلسة العلنية للمجلس، وتقنينه. وقال: "حضر في هذا الاجتماع بعض مسؤولي وزارة الأمن، وكذلك مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين المقيمين في الخارج وحيد جلال زادة.

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