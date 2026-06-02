زار وفد من قيادة حزب الله في البقاع، ممثلًا سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بزيارة كل من عائلة الشهيدين حسين مهدي مهدي، وعلي أحمد مهدي في بلدة حام البقاعية.

خلال الزيارة، أكّد الدكتور أحمد ريّا باسم الوفد أنّ مقام الشهادة هو من أرفع المقامات التي يمكن أن ينالها الإنسان، وأنّ هذه المنزلة السامية لا يوفّق إليها إلا أصحاب الحظ العظيم الذين صدقوا الله في أقوالهم وأعمالهم، فكان جزاؤهم أن اصطفاهم الله إلى جواره ورفع ذكرهم في الدنيا والآخرة.

واستذكر الوفد قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾، مؤكدًا "أن الشهداء وإن غابوا عن أبصارنا فهم أحياء عند ربهم يُرزقون، حاضرون في وجدان أهلهم ومحبيهم، وفي ذاكرة بلدتهم التي ستبقى تحفظ تضحياتهم ومسيرتهم بكل فخر واعتزاز".

وأشاد الوفد كذلك، بما قدّمته عائلتا الشهيدين من صبرٍ وثباتٍ وإيمانٍ بقضاء الله وقدره، معتبرًا أنّ هذه الروحية العالية تجسّد القيم الأصيلة والتي طالما كانت مثالاً للعطاء والتضحية والوفاء.



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