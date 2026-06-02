ردّ مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي على ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقناع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بالعدول عن هجوم واسع على بيروت، متسائلًا: إذا كان قرار الهجوم على عاصمة دولة مستقلة يتغير بمكالمة واحدة، فالسؤال الجوهري هو: لماذا استمرت لأشهر خروقات وقف إطلاق النار، والعدوان على لبنان، وتهجير السكان، وتهديد سيادة هذا البلد في ظل الدعم السياسي والعسكري الغربي؟".

وكتب غريب آبادي عبر حسابه على منصة "إكس" يقول: "إن التطورات الراهنة في لبنان وسورية والقدس المحتلة، قد كشفت عن حقيقة أكثر وضوحًا؛ وهي أن الأزمة الإقليمية ليست نتاجًا لـ"توترات متفرقة"، بل هي حصيلة جرائم الكيان الصهيوني وإفلاته من العقاب؛ ذلك الكيان الذي ينتهك سيادة الدول، ويفرغ وقف إطلاق النار من مضمونه، ويعتدي على المقدسات الفلسطينية".

وأكد غريب آبادي أن "مجلس الأمن يجب أن يتجاوز مرحلة الإعراب عن القلق والدعوات العامة، وأن يتخذ قرارات عقابية وملزمة ضد الكيان الصهيوني"، مضیفًا "أن القانون الدولي لا يُصان بالإدانات منخفضة الكلفة وعديمة الأثر. وفي هذا السياق، فإن ادعاء الرئيس الأميركي حول إقناع نتنياهو بالعدول عن هجوم واسع على بيروت، لا يدل على نزعة واشنطن السلمية بقدر ما يؤكد الدور المباشر للولايات المتحدة في إدارة اعتداءات الكيان الصهيوني".

وختم غريب آبادي منشوره بالقول: "إذا كان قرار الهجوم على عاصمة دولة مستقلة يتغير بمكالمة واحدة، فإن السؤال الجوهري هو: لماذا استمرت لأشهر خروقات وقف إطلاق النار، والعدوان على لبنان، وتهجير السكان، وتهديد سيادة هذا البلد، بدعم سياسي وعسكري من الغرب؟".

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