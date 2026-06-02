العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي حرس الثورة الإسلامية: نحن على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة

إيران

غريب آبادي: إذا كان قرار الهجوم على بيروت يتغير بمكالمة واحدة فلماذا استمر العدوان
🎧 إستمع للمقال
إيران

غريب آبادي: إذا كان قرار الهجوم على بيروت يتغير بمكالمة واحدة فلماذا استمر العدوان

2026-06-02 19:34
155

ردّ مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي على ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقناع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بالعدول عن هجوم واسع على بيروت، متسائلًا: إذا كان قرار الهجوم على عاصمة دولة مستقلة يتغير بمكالمة واحدة، فالسؤال الجوهري هو: لماذا استمرت لأشهر خروقات وقف إطلاق النار، والعدوان على لبنان، وتهجير السكان، وتهديد سيادة هذا البلد في ظل الدعم السياسي والعسكري الغربي؟".

وكتب غريب آبادي عبر حسابه على منصة "إكس" يقول: "إن التطورات الراهنة في لبنان وسورية والقدس المحتلة، قد كشفت عن حقيقة أكثر وضوحًا؛ وهي أن الأزمة الإقليمية ليست نتاجًا لـ"توترات متفرقة"، بل هي حصيلة جرائم الكيان الصهيوني وإفلاته من العقاب؛ ذلك الكيان الذي ينتهك سيادة الدول، ويفرغ وقف إطلاق النار من مضمونه، ويعتدي على المقدسات الفلسطينية".

وأكد غريب آبادي أن "مجلس الأمن يجب أن يتجاوز مرحلة الإعراب عن القلق والدعوات العامة، وأن يتخذ قرارات عقابية وملزمة ضد الكيان الصهيوني"، مضیفًا "أن القانون الدولي لا يُصان بالإدانات منخفضة الكلفة وعديمة الأثر. وفي هذا السياق، فإن ادعاء الرئيس الأميركي حول إقناع نتنياهو بالعدول عن هجوم واسع على بيروت، لا يدل على نزعة واشنطن السلمية بقدر ما يؤكد الدور المباشر للولايات المتحدة في إدارة اعتداءات الكيان الصهيوني".

وختم غريب آبادي منشوره بالقول: "إذا كان قرار الهجوم على عاصمة دولة مستقلة يتغير بمكالمة واحدة، فإن السؤال الجوهري هو: لماذا استمرت لأشهر خروقات وقف إطلاق النار، والعدوان على لبنان، وتهجير السكان، وتهديد سيادة هذا البلد، بدعم سياسي وعسكري من الغرب؟".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الخارجية الايرانية العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 39 دقيقة
عراقجي يبحث مع نظيريه السعودي والمصري التطورات الإقليمية وجهود خفض التوتر في غرب آسيا
عراقجي يبحث مع نظيريه السعودي والمصري التطورات الإقليمية وجهود خفض التوتر في غرب آسيا
إيران منذ 3 ساعات
حرس الثورة الإسلامية: نحن على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة
حرس الثورة الإسلامية: نحن على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة
إيران منذ 5 ساعات
غريب آبادي: إذا كان قرار الهجوم على بيروت يتغير بمكالمة واحدة فلماذا استمر العدوان
غريب آبادي: إذا كان قرار الهجوم على بيروت يتغير بمكالمة واحدة فلماذا استمر العدوان
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
عراقجي يبحث مع نظيريه السعودي والمصري التطورات الإقليمية وجهود خفض التوتر في غرب آسيا
عراقجي يبحث مع نظيريه السعودي والمصري التطورات الإقليمية وجهود خفض التوتر في غرب آسيا
إيران منذ 3 ساعات
المقترح الأميركي.. وقف إطلاق النار في الضاحية وشمال فلسطين مقدمة لوقف إطلاق نار شامل
المقترح الأميركي.. وقف إطلاق النار في الضاحية وشمال فلسطين مقدمة لوقف إطلاق نار شامل
لبنان منذ 4 ساعات
حرس الثورة الإسلامية: نحن على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة
حرس الثورة الإسلامية: نحن على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة
إيران منذ 5 ساعات
غريب آبادي: إذا كان قرار الهجوم على بيروت يتغير بمكالمة واحدة فلماذا استمر العدوان
غريب آبادي: إذا كان قرار الهجوم على بيروت يتغير بمكالمة واحدة فلماذا استمر العدوان
إيران منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة