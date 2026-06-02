أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين محبي أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.

وقال اللواء محبي في تصريحات له اليوم الثلاثاء 02 حزيران/يونيو 2026: "على الرغم من جاهزيتنا في جميع المجالات، ستظل حصوننا العسكرية في أعلى مستويات الجاهزية، لأننا نؤمن بأن أهم مجال يعتمد عليه العدو لتحقيق أهدافه هو الساحة العسكرية".

وأضاف اللواء محبي: "إذا عاد العدو إلى الساحة العسكرية، فإن نوع العمليات وجغرافية المعركة، وحتى نوع الأسلحة المستخدمة، ستختلف، والحرس الثوري على أتم الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة".

وأردف: "اليوم، جاهزية قواتنا المسلحة أعلى من أي وقت مضى، وهذه الجاهزية، بالإضافة إلى القدرات السابقة، هي ثمرة الخبرة المكتسبة في ساحة المعركة والمواجهة المباشرة مع العدو".

وختم المتحدث باسم الحرس الثوري قائلًا: "اليوم، معرفتنا بالعدو، ومعداته الهجومية والدفاعية، وتكتيكاته، ونوع عملياته، أوضح بكثير مما كانت عليه في السابق. لقد تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز، وإدارة المضيق تعد أحد أوجه قوتنا".

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