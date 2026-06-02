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لبنان

المقترح الأميركي.. وقف إطلاق النار في الضاحية وشمال فلسطين مقدمة لوقف إطلاق نار شامل
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لبنان

المقترح الأميركي.. وقف إطلاق النار في الضاحية وشمال فلسطين مقدمة لوقف إطلاق نار شامل

2026-06-02 20:30
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أفادت معلومات لقناة «المنار» بأن المقترح الأميركي الذي وصل إلى لبنان جاء على دفعتين، وتضمّن عرضين مختلفين بشأن وقف إطلاق النار.

وبحسب المعلومات، فإن المقترح الأول الذي أبلغه وزير الخارجية الأميركي للبنان يقضي بأن يعلن حزب الله وقف هجماته على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، مقابل امتناع الكيان "الإسرائيلي" عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، على أن يكون ذلك مقدمة لخفض تصعيد تدريجي وصولًا إلى وقف إطلاق نار شامل، من دون تحديد أي سقف زمني.

وأضافت المعلومات بحسب قناة المنار، أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله اللذين تمسكا بوقف إطلاق نار شامل باعتباره مقدمة للانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي اللبنانية.

وأشارت إلى أنه بعد التدخل الإيراني الحاسم والإعلان عن استعداد لقصف الكيان "الإسرائيلي" في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وإبلاغ الجانب الأميركي بهذا الموقف، سارع الرئيس الأميركي إلى تقديم مقترح جديد.

ووفق المعلومات، يتضمن المقترح الجديد وقف إطلاق النار في الضاحية وشمال فلسطين المحتلة، على أن يكون ذلك مقدمة لوقف إطلاق نار شامل خلال 48 ساعة أو 72 ساعة.

وأوضحت قناة المنار "أن الثنائي الوطني واصل تنسيقه وتمسكه بوقف إطلاق النار الشامل، في حين بقيت الاتصالات قائمة على الخطوط الرئاسية ومع قيادة حزب الله، وكذلك عبر قنوات مع إيران، إضافة إلى عين التينة، بهدف بلورة موقف يضمن التزام الكيان "الإسرائيلي" بوقف شامل لإطلاق النار، تمهيدًا لانسحابه وعودة النازحين".

واختمت قناة المنار معلوماتها بأن "كل ما نُشر خلاف هذه الوقائع يجافي الحقيقة".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الولايات المتحدة الأميركية نبيه بري العدوان الصهيوني على إيران
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