شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة شعث والجوار وكشافة الإمام المهدي (عج) الشهيد السعيد حسين سهاد شمص (نينوى)، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة منزل ذويه في البلدة بنثر الورود والأرز، بعدها انطلق موكب التشييع من أمام ثانوية شعث بحضور نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، وأعضاء كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي المقداد وملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات وأكاليل الزهر، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيس بعد مراسم تكريمية خاصة وصولًا إلى الجبانة، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر سماحة السيد فيصل شكر وووري بعدها الشهيد في الثرى في جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من إخوته الشهداء.

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