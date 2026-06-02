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عين على العدو

 قلق وإحباط في جيش الاحتلال من تطور مسيّرات حزب الله وقدرتها على استهداف القوات ليلاً
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عين على العدو

 قلق وإحباط في جيش الاحتلال من تطور مسيّرات حزب الله وقدرتها على استهداف القوات ليلاً

2026-06-02 21:48
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تتواصل حالة القلق داخل المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" إزاء التطور المتسارع في قدرات الطائرات المسيّرة التابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، في ظل تزايد فاعلية هذا السلاح وتأثيره المباشر على تحركات قوات الاحتلال في جنوبي لبنان.

وفي هذا السياق، أكدت إذاعة جيش العدو  "الإسرائيلي" أن الهجمات اليومية التي تنفذها مسيّرات حزب الله تعكس اتجاهاً مقلقاً بالنسبة للجيش، مشيرة إلى أن  الحزب يواصل تحسين قدراته في مجال الطائرات المسيّرة بوتيرة متسارعة. 

وأضافت أن حزب الله يتقدم حالياً بخطوة في "سباق التعلم والتطوير" الدائر بينه وبين الجيش "الإسرائيلي"، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة لدى القيادات العسكرية.

من جهتها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن حالة من الإحباط والقلق الكبيرين داخل الجيش "الإسرائيلي" بسبب التطور النوعي الذي شهدته مسيّرات حزب الله، ولا سيما قدرتها على الوصول إلى الجنود المتوغلين في جنوبي لبنان واستهدافهم خلال ساعات الليل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش اضطر، في إطار محاولاته الحد من مخاطر المسيّرات، إلى تقليص استخدام الآليات الهندسية الثقيلة، بما في ذلك الحفارات والجرافات، بعدما تحولت إلى أهداف مكشوفة وسهلة للرصد والاستهداف.

كما أوضحت أن المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" ما زالت تحقق في الكيفية التي تمكنت من خلالها مسيّرات حزب الله المزودة بأنظمة رؤية متطورة من تنفيذ هجمات ليلية دقيقة ضد القوات "الإسرائيلية" في جنوبي لبنان، في تطور وصفته الأوساط العسكرية بأنه غير مسبوق.

ونقلت الصحيفة عن مختصين في مجال الطائرات المسيّرة داخل الجيش الإسرائيلي اعترافهم بحدوث تحسن ملحوظ في قدرات حزب الله التشغيلية والتكتيكية، سواء على مستوى قيادة المسيّرات أو في ما يتعلق بقدرتها على الاقتراب من القوات الإسرائيلية وتنفيذ مهامها بفاعلية أكبر.

وأضافت أن عدداً متزايداً من الجنود باتوا يعبرون عن استيائهم وإحباطهم من استمرار هذا التهديد وعجز الجيش عن توفير حماية كاملة للقوات المنتشرة في الميدان.

وباتت مسيّرات حزب الله بحسب الصحيفة خلال الأشهر الأخيرة تشكل أحد أبرز مصادر القلق لدى الاحتلال، إلى درجة دفعت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وصفها بأنها "تهديد رئيسي"، مطالباً الجيش بإيجاد حلول عاجلة لمواجهتها.

وكان جيش العدو "الإسرائيلي" قد قدّر في وقت سابق عدد مشغلي الطائرات المسيّرة لدى حزب الله بنحو مئة عنصر، في وقت يتعاظم فيه دور هذا السلاح بوصفه أحد أكثر التحديات إرباكاً للقوات الإسرائيلية العاملة على الجبهة الجنوبية للبنان.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الطائرات المسيرة إعلام العدو
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 قلق وإحباط في جيش الاحتلال من تطور مسيّرات حزب الله وقدرتها على استهداف القوات ليلاً
 قلق وإحباط في جيش الاحتلال من تطور مسيّرات حزب الله وقدرتها على استهداف القوات ليلاً
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