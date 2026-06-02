أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناولت المباحثات خلالهما آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات في منطقة غرب آسيا.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي وبن فرحان بحثا خلال الاتصال الهاتفي التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى المساعي الدبلوماسية الجارية لاحتواء التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الراهنة.

كما أجرى عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية، إلى جانب مناقشة القضايا المرتبطة بالتحركات والاتصالات الدبلوماسية الهادفة إلى تهدئة الأوضاع والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

وتأتي هذه الاتصالات في إطار الحراك الدبلوماسي المتواصل بين دول المنطقة لمتابعة التطورات السياسية والأمنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى منع اتساع دائرة التوتر وتعزيز فرص الاستقرار الإقليمي.

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