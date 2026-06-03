دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 02/06/2026، 13 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:



1- السّاعة 01:00 استهداف دبّابة ميركافا هي الثّالثة في منطقة البالوع بالصّواريخ المباشرة ما أدى إلى تدميرها.



2- السّاعة 22:00 أمس الإثنين وحتّى السّاعة 03:00 فجر الثّلاثاء 02-06-2026 استهداف تجمّعات جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة البالوع، القناطر، والملعب في بلدة حدّاثا بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة على دفعات، ما أجبر القوّة على وقف التقدّم والانسحاب. وأثناء انسحابها عند الساعة 03:00 فجرًا، فجّر المجاهدون عبوةً ناسفةً بآليّةٍ عسكريّةٍ قام العدوّ على إثرها بسلسلة غارات وقصف مدفعي على منطقة العمليّات لتغطية انسحابه باتّجاه بلدة رشاف.



3- السّاعة 07:40 استهداف آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة زوطر الشّرقية بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وقد شوهدت تحترق.



4- السّاعة 08:10 استهداف آلية نميرا ثانية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة زوطر الشّرقية بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



5- السّاعة 09:00 استهداف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة زوطر الشّرقية بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وقد شوهدت الدّبابة تحترق.



6- السّاعة 10:00 استهداف آلية نميرا ثالثة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة زوطر الشّرقية بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



7- السّاعة 17:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة جنوبيّ لبنان بقذائف المدفعية.



8- السّاعة 18:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة جنوبيّ لبنان بصلية صاروخيّة.



9- السّاعة 19:20 استهداف مقر قيادي تابع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.



10- السّاعة 20:55 استهداف قوّة إسرائيليّة في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.



11- السّاعة 21:15 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصاروخٍ موجّه.



12- السّاعة 21:50 استهداف قوّة إسرائيليّة في بلدة البيّاضة جنوب لبنان للمرّة الثّانية بصلية صاروخيّة.



13- السّاعة 22:45 استهداف دبّابة ميركافا ثانية في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصاروخٍ موجّه.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.



الكلمات المفتاحية