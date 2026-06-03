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موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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العصف المأكول
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-03 00:34
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00:45 |
وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار في منطقة جزيرة قشم الإيرانية
00:42 |
نائب وزير النقل الروسي: التعاون بين موسكو وطهران في مجالات النقل المختلفة مستمر رغم التحديات الراهنة
00:42 |
زيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية: خط سكة حديد "رشت–آستارا" يمثل الحلقة المفقودة الوحيدة في ممر الشمال–الجنوب ويتمتع بأهمية استراتيجية وجيوسياسية كبيرة
00:42 |
طهران وموسكو تسعيان إلى استكمال خارطة طريق النقل المشترك للفترة 2026–2027 وتوقيعها خلال الفترة المقبلة
00:40 |
جلالي: إيران عازمة على تطوير البنية التحتية للنقل الدولي في شمال البلاد رغم تداعيات العدوان الأميركي والصهيوني
00:40 |
جلالي: طهران مستعدة لتسريع تنفيذ مشروع خط سكة حديد "رشت–آستارا" خلال المستقبل القريب
00:39 |
السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي ونائب وزير النقل الروسي فالنتين زفيريف يؤكدان ضرورة توقيع عقد تنفيذ مشروع سكة حديد "رشت–آستارا" في أقرب وقت ممكن
الكلمات المفتاحية
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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