إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:42 |نائب وزير النقل الروسي: التعاون بين موسكو وطهران في مجالات النقل المختلفة مستمر رغم التحديات الراهنة
00:42 |زيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية: خط سكة حديد "رشت–آستارا" يمثل الحلقة المفقودة الوحيدة في ممر الشمال–الجنوب ويتمتع بأهمية استراتيجية وجيوسياسية كبيرة
00:42 |طهران وموسكو تسعيان إلى استكمال خارطة طريق النقل المشترك للفترة 2026–2027 وتوقيعها خلال الفترة المقبلة
00:40 |جلالي: إيران عازمة على تطوير البنية التحتية للنقل الدولي في شمال البلاد رغم تداعيات العدوان الأميركي والصهيوني
00:39 |السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي ونائب وزير النقل الروسي فالنتين زفيريف يؤكدان ضرورة توقيع عقد تنفيذ مشروع سكة حديد "رشت–آستارا" في أقرب وقت ممكن