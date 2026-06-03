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الحشد الشعبي: مقتل قيادي في “داعش” وثلاثة عناصر بعملية أمنية في صحراء البعاج
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الحشد الشعبي: مقتل قيادي في “داعش” وثلاثة عناصر بعملية أمنية في صحراء البعاج

2026-06-03 01:01
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أعلنت قوات من اللواء 60 في الحشد الشعبي، عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم “داعش” الإرهابي، إلى جانب ثلاثة من عناصر التنظيم، في صحراء البعاج شمالي العراق.

وذكرت مصادر ميدانية أن العملية جرت بإشراف قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، ضمن جهود ملاحقة فلول التنظيم في المناطق الصحراوية.

وبحسب المعلومات، فإن القيادي الذي قُتل يُدعى “ح.ع.ع”، وكان يشغل منصب المسؤول عن الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم في منطقتي جزيرة الحضر والبعاج، ويُعد من الأسماء النشطة في شبكة الإمداد التابعة للتنظيم.

وأضافت المصادر أن العملية نُفذت بدقة عالية، وأسفرت عن القضاء على ثلاثة عناصر من فلول “داعش” خلال ملاحقتهم في المنطقة نفسها، في إطار عمليات أمنية متواصلة تهدف إلى تفكيك الخلايا النائمة ومنع إعادة نشاط التنظيم.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد الجهود العسكرية والأمنية في محافظة نينوى لملاحقة ما تبقى من عناصر التنظيم في المناطق الصحراوية الوعرة.

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العراق داعش الحشد الشعبي
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