بحث السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي ونائب وزير النقل الروسي دميتري زفيريف، مساء الثلاثاء، متطلبات مشروع خط سكة حديد "رشت–آستارا"، مؤكدين ضرورة توقيع عقد تنفيذه في أقرب وقت ممكن، في إطار الجهود الرامية لاستكمال الفرع الغربي من ممر "الشمال–الجنوب".

وخلال الاجتماع، شدد جلالي على أن إيران، في ظل التطورات الإقليمية والعابرة للأقاليم عقب العدوان الأميركي والصهيوني على إيران، ماضية في تعزيز وتطوير البنية التحتية للنقل الدولي في شمال البلاد، معلنًا استعداد طهران لتسريع تنفيذ المشروع في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد زفيريف استمرار التعاون بين موسكو وطهران في مختلف مجالات النقل رغم الظروف الصعبة، مستعرضًا آخر المستجدات المتعلقة بمشروع "رشت–آستارا" الذي يُعدّ عنصرًا محوريًا في استكمال المسار الغربي لممر الشمال–الجنوب.

وحضر الاجتماع أيضًا المدير التنفيذي لشركة كاسبين سيرفيس يوري كوزمين، حيث جرى بحث الجوانب التنفيذية والتقنية المرتبطة بالمشروع.

وفي سياق متصل، كانت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق قد ناقشت قبل أكثر من شهرين مع وزير النقل الروسي أندريه نيكيتين متابعة المشروع وتعزيز التعاون في مجالات النقل عبر بحر قزوين والنقل الجوي، مؤكدة ضرورة حلّ جميع المسائل العالقة وتوقيع عقد التنفيذ في أسرع وقت.

وشددت صادق على أن مشروع "رشت–آستارا" يمثل الحلقة المفقودة الوحيدة في ممر الشمال–الجنوب، ويحظى بأهمية استراتيجية وجيوسياسية، داعية إلى إنجازه عبر تعاون مشترك بين البلدين، إضافة إلى استكمال خارطة طريق النقل للفترة 2026–2027 وتوقيعها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الاتفاق الحكومي الدولي الموقع عام 2000 بين إيران وروسيا والهند لتطوير ممر "الشمال–الجنوب" الممتد على مسافة نحو 7200 كيلومتر، والذي توسع لاحقًا ليشمل 14 دولة. ويرى خبراء أنه يمكن أن يشكل بديلًا استراتيجيًا لـ قناة السويس عبر تقليص زمن وتكاليف نقل البضائع بين آسيا وأوروبا.

ويمر المسار الغربي للممر عبر إيران وأذربيجان وصولًا إلى روسيا، فيما يمر المسار الشرقي عبر تركمانستان وكازاخستان، إضافة إلى المسار البحري عبر بحر قزوين.

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