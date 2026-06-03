العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي تقديرات أميركية: كلفة الحرب على إيران تتجاوز 100 مليار دولار

إيران

حرس الثورة: الرد على استهداف ناقلة إيرانية بضرب أهداف أميركية
🎧 إستمع للمقال
إيران

حرس الثورة: الرد على استهداف ناقلة إيرانية بضرب أهداف أميركية

2026-06-03 02:59
حرس الثورة: استهداف ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز قوبل بضربات صاروخية ومسيّرة ضد أهداف أميركية
210

أعلن حرس الثورة الإسلامية، في بيان صادر عنه، أن الجيش الأميركي استهدف في وقت متأخر من ليل أمس ناقلة نفط إيرانية في محيط مضيق هرمز بمقذوف جوي، ما أدى إلى تعرضها لأضرار في غرفة المحركات.

وأوضح البيان أن هذا الاستهداف شكّل، اعتداءً مباشرًا وانتهاكًا لقواعد الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني جاء عبر استهداف سفينة تابعة لـ"العدو الأميركي الصهيوني" تحمل اسم "بانايا"، بواسطة صواريخ أطلقتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة نفذت لاحقًا "عدوانًا جديدًا" استهدف برجًا للاتصالات تابعًا للحرس الثوري في جنوب جزيرة قشم باستخدام مقذوفات جوية، الأمر الذي استدعى ردًا إضافيًا من جانب إيران.

وأكد الحرس الثوري أن القوة الجوفضائية التابعة له شنت هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت قاعدة جوية ومروحيات أميركية متمركزة في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الأميركي الخامس.

وشدد البيان على أن إيران كانت قد حذرت مسبقًا من أن أي اعتداء عليها سيُواجَه برد مختلف وأكثر قسوة، معتبرًا أن العمليات التي نُفذت تشكل ترجمة عملية لهذا التحذير ورسالة ردع للولايات المتحدة.

وختم حرس الثورة بيانه بالتأكيد أن المساس بأمن مضيق هرمز ستكون له كلفة باهظة على الجيش الأميركي، مجددًا تحذيره من أي خطوات من شأنها تهديد أمن الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية مضيق هرمز حرس الثورة الاسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
بقائي ردًا على روبيو: الكافر يرى الآخرين على شاكلته
بقائي ردًا على روبيو: الكافر يرى الآخرين على شاكلته
إيران منذ 3 ساعات
القوات المسلحة الإيرانية: لا خيار للعدو الأميركي سوى الاستسلام لإرادة شعبنا
القوات المسلحة الإيرانية: لا خيار للعدو الأميركي سوى الاستسلام لإرادة شعبنا
إيران منذ 3 ساعات
إيران تحمّل الكويت والبحرين مسؤولية الاعتداءات على ناقلة نفط وبرج اتصالات في الخليج
إيران تحمّل الكويت والبحرين مسؤولية الاعتداءات على ناقلة نفط وبرج اتصالات في الخليج
إيران منذ 4 ساعات
الصحف الإيرانية: قرارات ترامب مرهونة بالمفاوضات 
الصحف الإيرانية: قرارات ترامب مرهونة بالمفاوضات 
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
بقائي ردًا على روبيو: الكافر يرى الآخرين على شاكلته
بقائي ردًا على روبيو: الكافر يرى الآخرين على شاكلته
إيران منذ 3 ساعات
آفي أشكنازي: ترامب أدرك انه لا يوجد راشد مسؤول في
آفي أشكنازي: ترامب أدرك انه لا يوجد راشد مسؤول في "إسرائيل"
عين على العدو منذ 4 ساعات
أميركا تبدّل تقديراتها: خامنئي حيّ... والقرار في يده
أميركا تبدّل تقديراتها: خامنئي حيّ... والقرار في يده
مقالات مختارة منذ 8 ساعات
خلافات داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن ملف إيران
خلافات داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن ملف إيران
عربي ودولي منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة