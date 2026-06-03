يواصل العدو "الإسرائيلي" استهداف المستشفيات والمراكز الطبية والمباني السكنية في جنوب لبنان موقعًا المزيد من الشهداء والجرحى وملحقًا دمارًا وأضرارًا بالغة الأماكن المستهدفة.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، بارتقاء 5 شهداء، وإصابة 48 مواطنًا بجروح من بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين الحكومي، جراء الغارات الجوية التي شنها العدو "الإسرائيلي" من منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء حتى الثامنة مساء، من ضمن عدوانه المتواصل وغاراته الكثيفة.

واستنادًا إلى تقرير وزارة الصحة العامة فقد توزع الشهداء والجرحى على الشكل التالي:

- بلدة برج الشمالي في قضاء صور: شهيدان من بينهم طفل و32 جريحًا من بينهم 4 فلسطينيو الجنسية إحداهم طفلة.

- بلدة عبا في قضاء النبطية: 3 شهداء و5 جرحى من بينهم سيدة وجريح سوري الجنسية.

- بلدة تبنين قضاء بنت جبيل: 11 جريحا من بينهم طبيب و5 موظفين من مستشفى تبنين الحكومي الذي تعرض لأضرار في حلقة إضافية من مسلسل الاعتداءات التي ينفذها العدو "الإسرائيلي" على المستشفيات والمراكز الصحية ناقضًا كل الأعراف والقوانين الدولية".

وفي السياق ووفقًا لإحصائيات مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة فإن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 آذار/مارس الماضي وحتى مساء أمس 02 حزيران/يونيو 2026، باتت كالتالي: 3468 شهيدًا و10577 جريحًا.



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