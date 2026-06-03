في اليومِ الـ٢٣٧ من اتفاق وقف لإطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيليُّ خرق الاتفاق، في مناطق قطاع غزة.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية استشهاد ٣ مواطنين وإصابة آخرين في قصف وإطلاق نارٍ "إسرائيليٍّ" على قطاعِ غزة، خلالَ الساعاتِ الأربعِ والعشرينَ الماضية. وقالت وزارةُ الصحةِ في غزة إنها سجلت ١١٩ شهيدًا، في أيار/مايو الماضي، وهي أعلى حصيلةٍ منذ بدايةِ العام الجاري.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة أن النساء والأطفال وكبار السنّ شكّلوا ٣٠٪ من إجمالي الشهداء، فقد بلغ عدد الأطفال الشهداء ١٩ طفلًا بنسبة ١٦٪، فيما استشهدت ١٠ سيداتٍ بنسبة ٨.٥٪ خلالَ الشهر.

كذلك قصفت مسيّرة إسرائيلية مجموعةً من المواطنين في مخيم الشاطئ، ما أسفر عن إصابة عشرة مواطنين بجراحٍ بعضها خطيرة. كما استشهد مواطن، وأصيب ١٠ أخرون، بقصفٍ "إسرائيليٍّ" استهدف خيمةً في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبيَّ قطاع غزة.

وكان الجيش "الإسرائيليّ" قد قصفَ سيارةً في شارع صلاح الدين قبالة مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنٍ وإصابة ثلاثة. وفجرَ اليوم؛ نفذ ثماني عمليات نسفٍ شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما نفذَ جيش الاحتلال عملية نسفٍ شرق جباليا شمالَ القطاع. وقصفت المدفعيةُ "الإسرائيليةُ" شرق مخيم البريج وسطَ قطاع غزة.

هذا؛ ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٩٣٣، إضافةً إلى ٢٨٦٨ مصابًا، بينما تمكّنت طواقم الإسعاف والدفاع المدنيِّ من انتشال جثامين ٧٨١ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيليِّ" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٩٤٢، والمصابين ١٧٢٩٦٧.

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