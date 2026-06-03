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"نيويورك تايمز": مسيّرات حزب الله أطاحت بالاستراتيجية "الإسرائيلية" في لبنان

2026-06-03 10:18
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأنّ الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله أطاحت بالاستراتيجية "الإسرائيلية" في لبنان. كما رأت أنّ حملة الاحتلال التي بدأت بآمال كبيرة تحوّلت إلى مأزق؛ يبدو فيه الحزب أقوى مما كان عليه، عند بداية الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قصف الضاحية الجنوبية لبيروت شكّل اعترافًا بفشل الاستراتيجية "الإسرائيلية"، والتي كانت تقوم على دفع حزب الله إلى التراجع إثر احتلال أراضٍ لبنانية.

كما أشارت "نيويورك تايمز" إلى أنّ "إسرائيل" لم تكن مستعدة للاستخدام الواسع للطائرات المسيّرة الانتحارية الموجّهة عبر الألياف الضوئية، والتي لا تتأثر بالحرب الإلكترونية أو عمليات التشويش على الإشارات. ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه المسيّرات تواصل استهداف الجنود والقادة "الإسرائيليين"، داخل لبنان وفلسطين المحتلة، فيما ينشر حزب الله تسجيلات مصوّرة لعملياته في منصات التواصل الاجتماعي.

كما أكدت أنّ هذه الطائرات تسببت بحدوث المفاجأة والارتباك، في الجيش "الإسرائيلي"، والذي لم يتوقع أن تكون بهذا المستوى من الخطورة، وبرأيها أنّ الجنود "الإسرائيليين"، في جنوب لبنان، باتوا حاليًا أشبه بأهداف متحركة.

هذا؛ وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية قد اعترفت أنّ حزب الله قلب الطاولة على محاولة سعي نتنياهو لتحويل تركيز الرأي العامّ عن جبهة لبنان، بعد الفشل في الحرب على إيران.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية الكيان الصهيوني العصف المأكول
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