العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي تقدير "إسرائيلي": الانكفاء في لبنان يُضعف مكانة "إسرائيل" في العالم

لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل
🎧 إستمع للمقال
لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل

2026-06-03 12:21
120

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الخميس 04 حزيران/يونيو 2026، قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديلها فوق الجبال وفي الداخل.


الحال العامة
طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.


الطقس المتوقع
- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع استقرار بدرجات الحرارة، ورؤية سيئة على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديلها فوق الجبال وفي الداخل.
- الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر، وارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف.
- السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.
- الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 30 درجة. 

 - الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية نهارًا، متقلبة ضعيفة ليلًا سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  55 و 80 %.
- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
إقرأ المزيد
المزيد
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية تُحيي عيد الغدير بنشاط ثقافي وترفيهي في صيدا
الهيئات النسائية في جبل عامل الثانية تُحيي عيد الغدير بنشاط ثقافي وترفيهي في صيدا
لبنان منذ 58 دقيقة
فيديو: تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري لمحلّقة
فيديو: تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري لمحلّقة "أبابيل" فوق قلعة الشقيق
لبنان منذ ساعة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة "إسرائيلية" استهدف آلية بدير الزهراني
لبنان منذ ساعة
الدفاع المدني في الهيئة الصحية تتسلّم سيارات إسعاف من عصائب أهل الحق
الدفاع المدني في الهيئة الصحية تتسلّم سيارات إسعاف من عصائب أهل الحق
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة
قيادة الجيش: إصابة ضابط وعسكري بعدوان من مسيّرة "إسرائيلية" استهدف آلية بدير الزهراني
لبنان منذ ساعة
من وجبات لا تصلح للأكل إلى صرخة في وجه الإهمال... اعتصام للنازحين في مدرسة بعلول
من وجبات لا تصلح للأكل إلى صرخة في وجه الإهمال... اعتصام للنازحين في مدرسة بعلول
خاص العهد منذ ساعتين
ترامب: مستاءٌ من إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب مع لبنان
ترامب: مستاءٌ من إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب مع لبنان
عربي ودولي منذ ساعتين
العدو يُكثّف اعتداءاته جنوبًا ويستهدف سيارة على طريق خلدة 
العدو يُكثّف اعتداءاته جنوبًا ويستهدف سيارة على طريق خلدة 
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة