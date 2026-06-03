أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العمل العدواني الذي نفذه الجيش الأميركي الإرهابي، والمتمثل في التعرض لناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز ومهاجمة برج اتصالات في جزيرة قشم، وذلك في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء 03 حزيران/يونيو، انطلاقًا من أراضي الكويت والبحرين.

ورأت الخارجية الإيرانية في بيان أن "هذه الأعمال العدوانية لا تمثل فقط انتهاكًا لتفاهم وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 نيسان/أبريل، بل تُعد أيضًا انتهاكًا صارخًا للمبدأ الأساسي المتمثل في حظر استخدام القوة، المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي".

كما أدانت الخارجية الإيرانية استخدام قوات الجيش الأميركي أراضي وإمكانات بعض دول المنطقة لتنفيذ مخططاتها العدوانية ضد إيران، وحمّلت "حكام الكويت والبحرين بصورة مباشرة وواضحة المسؤولية عن الأعمال العدوانية التي وقعت الليلة الماضية".

وأكدت الخارجية الإيرانية "أن سماح أي دولة لأطراف أجنبية باستخدام أراضيها البرية أو البحرية أو الجوية، أو المنشآت والقواعد الموجودة على أراضيها، لدعم أو تنفيذ عدوان عسكري ضد إيران، يُعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، ويُصنف وفق القرار رقم 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عملًا عدوانيًا مماثلًا للاعتداء المباشر على إيران".

كما شددت على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار ممارستها حقها الأصيل في الدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، ستستخدم جميع إمكاناتها للتصدي للأعمال العدوانية، بما في ذلك استهداف منطلق ومصدر هذه الهجمات".

واختتم الخارجية الإيرانية بيانها بالقول إنه "من البديهي أن المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الناجمة عن هذا الوضع تقع على عاتق المعتدين الأميركيين والصهاينة، وكذلك جميع الأطراف التي وضعت أراضيها وإمكاناتها في خدمتهم وساهمت في تنفيذ هذه الأعمال العدوانية ضد إيران".

الكلمات المفتاحية