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إيران

القوات المسلحة الإيرانية: لا خيار للعدو الأميركي سوى الاستسلام لإرادة شعبنا
إيران

القوات المسلحة الإيرانية: لا خيار للعدو الأميركي سوى الاستسلام لإرادة شعبنا

2026-06-03 13:19
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أكدت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء في بيان أن العدو الأميركي -الصهيوني لن يجد سوى الاستسلام أمام إرادة الشعب والقوات المسلحة.

وجاء في بيان مشترك لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران ومقر خاتم الأنبياء (ع) المركزي اليوم الأربعاء 03 حزيران/يونيو 2026، بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني (رض) وانتفاضة 15 خرداد: "إن الحرب التي أشعلتها أميركا والكيان الصهيوني مؤخرًا كشفت للعالم الوجه الحقيقي للمدّعين الكاذبين الدفاع عن حقوق الإنسان، وكانت مجزرة 168 طفلًا مظلومًا وبريئًا من تلاميذ مدرسة ميناب واحدة من مئات الجرائم التي ارتكبوها".

وأضاف البيان: "إن الشعب الإيراني لا يتراجع أمام التهديد والعدوان، بل يواصل، بوحدته وإيمانه، مسيرة العزة والكرامة أكثر من أي وقت مضى".

وأكد البيان "ستدافع القوات المسلحة المقتدرة عن مبادئ الثورة الإسلامية ووجود إيران العزيزة والمنتصرة دائمًا حتى آخر رمق، ولن تسمح للعدو الحاقد بتحقيق أهدافه الشريرة أو بهدر دماء إمام الأمة الشهيد وسائر الشهداء الأبرار".

وشدد البيان على أنه "لن يجد الأعداء الأميركيون والصهاينة، أمام الإرادة الإلهية للقوات المسلحة والأمة الواعية والبصيرة، خيارًا سوى الاستسلام".

وختم: "إن الشعب الإيراني، في ظل توجيهات قائده الحكيم والرشيد، سيبقى حاملاً لراية المقاومة والدفاع عن الحق، وسيواصل هذا الدرب المشرق حتى تحقيق النصر النهائي".

وللمناسبة أيضًا: أصدر الجيش الإيراني بيانًا أكد فيه "أن الشعب الإيراني، مستلهمًا تعاليم قائدي الثورة الإسلامية، وبالاعتماد على الإيمان والبصيرة والوحدة وروح المقاومة، تمكن من الصمود في مواجهة مختلف أشكال العقوبات والاعتداءات والمؤامرات التي حيكت ضده".

وأضاف: "أن إيران تواصل الدفاع عن استقلالها وأمنها ووحدة أراضيها وكرامتها الوطنية، وتمضي بثبات في مسار التقدم وتعزيز قدراتها الوطنية".

وشدد الجيش الإيراني على أنه "لم يغفل يومًا عن السعي للدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية، وأنه سيبقى سدًا منيعًا في وجه أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني، وسيواصل حماية استقلال البلاد وأمنها ووحدة أراضيها.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مقر خاتم الأنبياء
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